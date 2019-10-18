Подведены итоги очередной проверки проекта «Трасса, контроль качества и безопасности».

Топливо на заправках областного центра лучше, чем в районах 33-го региона. Такой вывод можно сделать по итогам очередной проверки проекта «Трасса, контроль качества и безопасности». Его проводит общественная организация потребителей "Народный Контроль". Руководитель организации, Алексей Смирнов, считает, что высокое качество топлива на заправках Владимира обусловлено тем, что в городе работают преимущественно местные компании"Город Владимир всегда славился тем, что в отличии от других муниципальных образований, топливо здесь лучше, чем в тех же Вязниках, Гороховце или Киржаче. Потому что это областной центр и здесь представлены наши владимирские бренды, которые мы все знаем: и владельцев, и собственников, и управляющих. Они у себя в городе не гадят. Поэтому мы вчера проехались по 5 заправкам. Ничего нового мы не увидели. По тем показателям, которые мы посмотрели, отклонений не нашли..."За 11 месяцев активисты "Народного Контроля" проверили 83 заправки. Выявлено более 100 нарушений. Больше всего претензий к работе АЗС в отдалённых районах области, граничащих с соседними регионами. Как правило владельцами заправок, торгующих бензином сомнительного качества, являются жители других областей. По итогам проверок общественников Росстандарт оштрафовал владельцев АЗС в общей сложности на 1 900 000 рублей."Радио Россия-Владимир"