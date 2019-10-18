Недавно Юлия Высоцкая шокировала общественность жутким заявлением. Оказалось, актриса сидит на жесткой голодовке.

Недавно Юлия Высоцкая шокировала общественность жутким заявлением. Оказалось, актриса сидит на жесткой голодовке.Девушка уже не в первый раз приходит к харизматичному ведущему Ивану Урганту на его вечернее теле-шоу. Знаменитости тепло общаются в эфире, что способствует открытому диалогу. Так в ходе интервью жена Кончаловского рассказала о том, как следит за фигурой.Юлия также известна, как автор кулинарного блога. Она часто делится рецептами и слывет хорошей хозяйкой. Так она преподнесла ведущему "" большой торт из эклеров с фруктами, однако на резонный вопрос, не поможет ли она расправиться со своим шедевром, девушка ответила категорическим отказом. Выяснилось, что актриса села на голодовку, однако рассказывала она об этом со смехом.Тогда Иван поинтересовался, как же девушке удается оставаться такой жизнерадостной при жесткой диете, на что Юлия ему ответила: "А это очень помогает веселиться. Я не ела уже семь дней". Впрочем, Высоцкая отметила, что уже через сутки вновь вернется к привычному образу питания.Ургант, конечно, не удержался и подколол артистку, мол первое, что она съест, будет эклерчик. Тем не менее, звезда отечественной сцены опровергла эту догадку. Она рассказала, что выход запланирован на пробиотиках, домашних йогуртах и других полезных продуктах, которые помогут восстановить работу пищеварительного тракта.