Певица Наташа Королева не устает радовать своих поклонников! На сей раз артистка показала свою роскошную грудь во всей красе.

Певица Наташа Королева не устает радовать своих поклонников! На сей раз артистка показала свою роскошную грудь во всей красе.Знаменитость приятно удивила фанатов своей непосредственностью и раскрепощенностью перед камерой. Звезда отечественного шоу-бизнеса выложила примечательной видео в сториз на своей личной странице в социальной сети "Инстаграм".В кадре Королева сидит напротив оператора в соблазнительном черном корсете, подчеркивающим ее фигуру. Впрочем, как оказалось, модный аксессуар не совсем удобен певице. Она приводит себя в порядок, пытаясь уместить поудобнее грудь в тесном корсете."Так, грудь вправила", – слова знаменитости Пятый канал. Стоит отметить, что посмотреть там действительно есть на что, ведь Наталья является гордой обладательницей аж третьего размера. В некоторых источниках, правда, утверждается, что у нее четвертый, однако эти слухи были вызваны беременностью Натальи.Стоит отметить, что Королева часто показывает поклонникам свою грудь в наиболее выгодном свете. Очевидно, певица гордится своим достоинством и не считает нужным прятать его от взоров публики. Так, в сентябре звезда опубликовала видео, на котором занимается йогой на берегу Мертвого моря в пикантном купальнике. Впрочем, поклонники в первую очередь тогда были очарованы совсем не гибкостью своего кумира, а ее "достоянием".