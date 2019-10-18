Роснефть держится в лидерах рынка благодаря устойчивому технологическому лидерству. Об этом заявил первый вице-президент компании Эрик Лирон. Только в прошлом году финансирование инноваций увеличилось на 10 процентов и достигло показателя в 54 миллиарда рублей.

"Роснефть" держится в лидерах рынка благодаря устойчивому технологическому лидерству. Об этом заявил первый вице-президент компании Эрик Лирон. Только в прошлом году финансирование инноваций увеличилось на 10 процентов и достигло показателя в 54 миллиарда рублей. Инвестировать в разработки компания намерена и дальше, чтобы наращивать добычу в ближайшее несколько лет.За последнею пятилетку "Роснефть" увеличила количество буровых работ вдвое. Об этом сообщил первый вице-президент госкорпорации Эрик Лерон на площадке конференции "Технологии в области разведки и добычи нефти".Подобный резкий рост связан с применением передовых технологий, которые появляются на рынке. Внедрение инноваций влияет не только на темпы разработки месторождений, но и на эффективность добычи. Большое внимание уделяется трудноизвлекаемым запасам нефти."Добыча трудноизвлекаемых запасов вовсю ведется. Во главе угла — экономика, но отмечу, что доля трудноизвлекаемых запасов в общем объеме составляет сейчас примерно 8,4 процентов. И эта доля будет расти дальше по экспоненте", — говорит первый вице-президент ПАО НК "Роснефть" Эрик Лерон.Пропорцию планируется сохранить даже при дальнейшем увеличении добычи. К 2020 году появится порядка пяти тысяч новых скважин. Как на старых, так и на новых месторождениях."Мы несколько лет назад совместно с компанией "Роснефть" применили технологию бурения двухколонных скважин. Сегодня этот подход стал фактически индустриальным стандартом. "Роснефть" была одной из первых, которая попробовала этот подход и увидела в нем эффективность. Существенное сокращение сроков строительства", — говорит вице-президент по маркетингу и технологиям Schlumberger Артем Карапетов.Общий тренд на еще большую технологичность в отрасли связан с тем, что так называемое "время легкой нефти" прошло. В России это связано, как с глубиной залегания самих углеводородов, их составом, так и со спецификой регионов, в которых ведется работать.Самые востребованные технологии сейчас – это разработки в области гидроразрыва пласта и все наработки, связанные с горизонтальным бурением. Исторически сложилось, что подрядчиками по этим видам работ выступали иностранные компании. В ближайшее время ситуации должна поменяться."Очень многие компании сейчас занимаются разработкой своих отечественных технологий. Думаю, что полтора-два года и все работы при горизонтальном бурении будут выполнять российские компании. Для зарубежных компаний мы оставим процентов 6", — говорит заместитель генерального директора АО "БашВзрывТехнологии" Михаил Пасечников.Уже в ближайшие несколько лет компания планирует начать разработку более 20 новых месторождений в Восточной и Западной Сибири. После чего получит доступ, примерно, к 200 миллионам тонн извлекаемой нефти.