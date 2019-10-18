Актриса Чулпан Хаматова и ее 17-летняя дочь Арина дали первое совместное интервью. Мать и дочь пришли на шоу Регины Тодоренко.

Актриса Чулпан Хаматова и ее 17-летняя дочь Арина далипервое совместное интервью. Мать и дочь пришли на шоу Регины Тодоренко.Ранее дети Хаматовой не посещали светских мероприятий и неучаствовали в съемках, поэтому ютуб-шоу "Пятница с Региной" стала для Аринысвоеобразным дебютом. Артистка, к слову, планировала взять на съемки и вторуюдочь 16-летнюю Асю, но девушка в последний момент вспомнила о неотложных делах.Чулпан Хаматова рассказала, что ее старшая дочь Арина сейчасучится на первом курсе музыкального училища. Средняя наследница Ася в этом годуоканчивает школу. О девятилетней Ии артистка, которая, скорее всего, тожешкольница, звезда не упомянула."Для меня самое главное в воспитании – привить чувствоответственности. Потому что, когда ты отвечаешь за свои слова, тебе будет легкопотом жить в этой жизни. Если ты все время живешь с претензией, что тебе вседолжны, это очень глупо", – сказала Чулпан Хаматова.Продолжая говорить на тему воспитания, актриса сообщила, чтоединственное в чем она проявляет "материнское насилие" – это просмотр фильмов: иногдаЧулпан заставляет детей смотреть те или иные картины. Не так давно Хаматова иее старший ребенок смотрели вместе сериал "Чернобыль".Знаменитость также поведала, что наследницы помогают ей готовитьсяк ролям – вместе заучивают тексты и стихи. Также дочери знакомят артистку с модными тенденциями, с популярной у молодежи музыкой. По словам Арины, она иее мать собрали один плейлист на двоих.может положиться на дочерей и в делах,связанных с благотворительностью. Арина, например, с раннего детства принимает посильноеучастие в работе фонда, причем делает это с удовольствием. Недавностаршая наследница артистки помогла найти музыкантов, которые выступили намероприятии фонда.Отметим, что Аринапроизвела очень хорошее впечатление на зрителей. Отмечалось также, чтовыглядит намного моложе своих лет."Чулпан так молодо выглядит. Как буд-то две сестры😂(здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", "Посмотрела на одном дыхании. Чулпан чудесныйчеловек и дочка у нее просто прекрасная девочка!", "Ощущается разницародительства между этой парой и парой Алсу с дочкой", – комментировали шоу интернет-обыватели.