Друг Натальи Бочкаревой Андрей Ковалев отреагировал на
наказание, которое получила актриса. Приятель звезды не скрывал ироничного
отношения к происходящему.
Друг Натальи Бочкаревой Андрей Ковалев отреагировал на
наказание, которое получила актриса. Приятель звезды не скрывал ироничного
отношения к происходящему.
Сегодня, 18 октября,
суд лишил звезду сериала "Счастливы вместе" Наталью Бочкареву водительских прав.
Также Фемида обязала ее выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
"Жесточайшее наказание, блин. На целых 30 тысяч рублей
оштрафовал? Бедная девушка, как жестоко она пострадала. Как ее судьба жестоко
наказала", – посмеялся Андрей Ковалев.
После друг артистки обещал созвониться с Натальей Бочкаревой
и узнать, почему она не явилась на заседание. Об этом сообщает .
Разбирательство проходило в
Преображенском суде Москвы, звезду там ждали журналисты, однако она не приехала.
Ее интересы представлял адвокат. Актрису обвиняли в отказе от медицинского
освидетельствования.
Напомним, в сентябре задержали патрульные на
одной из улиц Москвы. Правоохранителей привлекло ее подозрительное поведение. Позже у артистки, якобы обнаружили пакет с наркотиками. Звезда призналась, что пыталась
спрятать его от стражей порядка в трусах.
После этого отпустили под подписку о
невыезде. Против звезды сериала было возбуждено не только административное (рассматривалось сегодня), но и уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков".