Друг Натальи Бочкаревой Андрей Ковалев отреагировал на наказание, которое получила актриса. Приятель звезды не скрывал ироничного отношения к происходящему.

Друг Натальи Бочкаревой Андрей Ковалев отреагировал нанаказание, которое получила актриса. Приятель звезды не скрывал ироничногоотношения к происходящему.Сегодня, 18 октября,суд лишил звезду сериала "Счастливы вместе" Наталью Бочкареву водительских прав.Также Фемида обязала ее выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей."Жесточайшее наказание, блин. На целых 30 тысяч рублейоштрафовал? Бедная девушка, как жестоко она пострадала. Как ее судьба жестоконаказала", – посмеялся Андрей Ковалев.После друг артистки обещал созвониться с Натальей Бочкаревойи узнать, почему она не явилась на заседание. Об этом сообщает .Разбирательство проходило вПреображенском суде Москвы, звезду там ждали журналисты, однако она не приехала.Ее интересы представлял адвокат. Актрису обвиняли в отказе от медицинскогоосвидетельствования.Напомним, в сентябре задержали патрульные наодной из улиц Москвы. Правоохранителей привлекло ее подозрительное поведение. Позже у артистки, якобы обнаружили пакет с наркотиками. Звезда призналась, что пыталасьспрятать его от стражей порядка в трусах.После этого отпустили под подписку оневыезде. Против звезды сериала было возбуждено не только административное (рассматривалось сегодня), но и уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков".