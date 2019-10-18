Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев отреагировал на слова депутатов Верховной рады Украины, вслух размечтавшихся о захвате Кубани. Он дал украинским парламентариям полезный совет.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев отреагировал на слова депутатов Верховной рады Украины, вслух размечтавшихся о захвате Кубани. Он дал украинским парламентариям полезный совет.В погоне за симпатиями избирателей украинские политики любят озвучивать абсолютно оторванные от реальности заявления. Одной из таких тем является захват Кубани. Эту землю националистически настроенные украинцы по каким-то причинам относят к своим исконным территориям.Подобные мечтания публично огласил, в частности, депутат партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. На своей странице в "Фейсбук" он рассказал о том, что в Верховной раде уже сформирована межфракционная комиссия по вопросу "возвращения украинских этнических территорий и этнических украинцев" Кубани в культурное и политическое поле их страны.В ответ на это глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев посоветовал украинским депутатам посетить Кубанский государственный университет и выслушать там курс лекций по истории формирования региона и Кубанского казачьего войска. "Это позволит им повысить уровень своего образования и в будущем не допускать столь нелепых инициатив и не делать подобных опрометчивых заявлений", – цитирует российского чиновника.Материал дополняется.