Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев отреагировал на слова депутатов Верховной рады Украины, вслух размечтавшихся о захвате Кубани. Он дал украинским парламентариям полезный совет.
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев отреагировал на слова депутатов Верховной рады Украины, вслух размечтавшихся о захвате Кубани. Он дал украинским парламентариям полезный совет.
В погоне за симпатиями избирателей украинские политики любят озвучивать абсолютно оторванные от реальности заявления. Одной из таких тем является захват Кубани. Эту землю националистически настроенные украинцы по каким-то причинам относят к своим исконным территориям.
Подобные мечтания публично огласил, в частности, депутат партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. На своей странице в "Фейсбук" он рассказал о том, что в Верховной раде уже сформирована межфракционная комиссия по вопросу "возвращения украинских этнических территорий и этнических украинцев" Кубани в культурное и политическое поле их страны.
В ответ на это глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев посоветовал украинским депутатам посетить Кубанский государственный университет и выслушать там курс лекций по истории формирования региона и Кубанского казачьего войска. "Это позволит им повысить уровень своего образования и в будущем не допускать столь нелепых инициатив и не делать подобных опрометчивых заявлений", – цитирует российского чиновника.
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