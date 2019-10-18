Президент Украины Владимир Зеленский не перестает удивлять своими выходками народ. В этот раз глава Незалежной посетил латвийский парламент и там его задорно пришибли деревянным молотком.

Президент Украины Владимир Зеленский не перестает удивлять своими выходками народ. В этот раз глава Незалежной посетил латвийский парламент и там его задорно пришибли деревянным молотком.На кадрах видно, как мужчина с удовольствием играется с новой игрушкой. Он сперва что-то уточняет у стоящего рядом парламентария, а после задорно стучит молотком по столу, который ему выдали.Впрочем, как "Обозреватель", украинцы не столько одобрили поведение бывшего комедианта, сколько высказали резкую критику. Многим не понравилась подобная несерьезность президента страны: "Господи! Когда этот срам закончится? (Перевод с украинского. Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред), "Постукал и пошел на шаурму)", "Вождю папуасов рассказывают, что такое парламент", "Как маленький ребенок. Дали молоточком постучать".