Певица Полина Гагарина показал всем, насколько заботливой умеет быть ее дочка. Правда, не по отношению к маме.

Певица Полина Гагарина показал всем, насколько заботливой умеет быть ее дочка. Правда, не по отношению к маме.Примечательный видео знаменитость поделилась на своей личной странице в социальной сети "Инстаграм". Ролик был опубликован в разделе сториз. На нем звезда отечественного шоу-бизнеса безуспешно пытается уложить ненаглядное чадо спать, но разве ляжет юная принцесса в кровать, если все игрушки не уложены?В кадре девочка сперва напевает песенку, чтобы призвать сон и танцует у кровати в футболочке и трусах. За пределами видео слышен голос супруга Гагариной – фотографа Дмитрия Исхакова. Судя по всему, вслед за звездной мамой красотка Мия вполне себе уверенно чувствует себя перед объективом видеокамеры.Впрочем, сама Полина вряд ли одобряет позитивный настрой дочки. Несмотря на то, что малышка таким нетривиальным образом пытается призвать Морфея (бог добрых или пророческих сновидений в древнегреческой мифологии – прим.ред.), мама осталась недовольна. Как Пятый канал, певица подписала свою сториз так: "Сон забыл про нас". Текст знаменитость сопроводила эмоджи "фейспалм".В следующем же фрагменте юная красавица проводит самый настоящий ритуал по призыву "сончика". Для того, чтобы веки наконец закрылись и организм смог приступить к заслуженному отдыху, девочка укладывает спать сперва свои игрушки, то сделать не так-то просто. Родители часто балуют Мию подарками, а оттого миловидных пони и кукол у малышки много. Остается только надеяться, что Гагариной все же удалось уложить спать свое обожаемое чадо.