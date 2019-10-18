Комиссия Госдумы по противодействию вмешательству во внутренние дела России направит в Роскомнадзор и Генеральную прокуратуру материалы в отношении некоторых иностранных средств массовой информации. Они нарушали избирательное законодательство в преддверии и во время выборов 8 сентября. С соответствующим заявлением выступил глава комиссии Василий Пискарев.

Комиссия Госдумы по противодействию вмешательству во внутренние дела России направит в Роскомнадзор и Генеральную прокуратуру материалы в отношении некоторых иностранных средств массовой информации. Они нарушали избирательное законодательство в преддверии и во время выборов 8 сентября. С соответствующим заявлением выступил глава комиссии Василий Пискарев.По его словам, нарушения законодательства выявлены в таких медиаресурсах, как "Медуза", "Русская служба BBC", "Радио свобода", "Настоящее время", "Голос Америки". Пискарев отметил, что данные СМИ действительно нарушали законы в период, когда осуществлялась избирательная капания, в день голосования и в день тишины, сообщает "Интерфакс".Соответствующие материалы в отношении медиаресурсов будут направлены в Роскомнадзор и Генеральную прокуратуру в целях принятия мер реагирования. О каких мерах идет речь, Пискарев не уточнил.