Герцог и герцогиня Кембриджские посетили одну из самых
больших мечетей мира. Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в пакистанский город
Лахор.
Герцог и герцогиня Кембриджские посетили одну из самых
больших мечетей мира. Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в пакистанский город
Лахор.
Члены британской королевской семьи побывали на экскурсии в
мечети Бадшахи. Кейт Миддлтон для похода в святое для мусульман место
облачилась в традиционную одежду пакистанских женщин – шальвар-камиз. Наряд для
герцогини изготовил известный в тех краях дизайнер Махен Хан.
Облачение Миддлтон состояло из бирюзовых брюк, удлиненной
шифоновой туники и платка в тон. Практически все элементы наряда Кейт были
украшены золотой вышивкой и окантовкой такого же цвета. Восточный образ сделал
герцогиню Кембриджскую похожей на красавицу-принцессу Жасмин из диснеевского мультфильма
"Алладин".
Отметим, что принц Уильям выглядел более привычно. Внук британской
королевы надел кремовый льняной костюм и голубую рубашку и черные носки (при входе в мечеть принято снимать обувь). Примечательно, что его супруга была босиком.
довольно долго осматривали мечеть
знакомясь с ее внутренним убранством. После члены монаршего семейства
присоединились к беседе религиозных лидеров. Речь шла о создании межконфессиональной гармонии в общинах.
Стоит отметить, что до посещения мечети и принц
Уильям встретились с детьми-сиротами в стенах благотворительной организации SOS Children’s Village. Герцогиня впервые за время пакистанского
тура выступила там с официальной речью. Также у августейшей четы запланирован визит
в онкологический госпиталь и исследовательский центр Shaukat Khanum Memorial
Cancer Hospital & Research Centre. Супруги пойдут по следам принцессы
Дианы, которая посещала госпиталь в 1996 году, за 18 месяцев до своей гибели.