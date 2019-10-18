Герцог и герцогиня Кембриджские посетили одну из самых больших мечетей мира. Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в пакистанский город Лахор.

Герцог и герцогиня Кембриджские посетили одну из самыхбольших мечетей мира. Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в пакистанский городЛахор.Члены британской королевской семьи побывали на экскурсии вмечети Бадшахи. Кейт Миддлтон для похода в святое для мусульман местооблачилась в традиционную одежду пакистанских женщин – шальвар-камиз. Наряд длягерцогини изготовил известный в тех краях дизайнер Махен Хан.Облачение Миддлтон состояло из бирюзовых брюк, удлиненнойшифоновой туники и платка в тон. Практически все элементы наряда Кейт былиукрашены золотой вышивкой и окантовкой такого же цвета. Восточный образ сделалгерцогиню Кембриджскую похожей на красавицу-принцессу Жасмин из диснеевского мультфильма"Алладин".Отметим, что принц Уильям выглядел более привычно. Внук британскойкоролевы надел кремовый льняной костюм и голубую рубашку и черные носки (при входе в мечеть принято снимать обувь). Примечательно, что его супруга была босиком.довольно долго осматривали мечетьзнакомясь с ее внутренним убранством. После члены монаршего семействаприсоединились к беседе религиозных лидеров. Речь шла о создании межконфессиональной гармонии в общинах.Стоит отметить, что до посещения мечети и принцУильям встретились с детьми-сиротами в стенах благотворительной организации SOS Children’s Village. Герцогиня впервые за время пакистанскоготура выступила там с официальной речью. Также у августейшей четы запланирован визитв онкологический госпиталь и исследовательский центр Shaukat Khanum MemorialCancer Hospital & Research Centre. Супруги пойдут по следам принцессыДианы, которая посещала госпиталь в 1996 году, за 18 месяцев до своей гибели.