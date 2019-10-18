Специалисты Роскомнадзора изучат информацию об утечки в Сеть кредитных историй более миллиона граждан России. Об этом пишет со ссылкой на ТАСС. Предполагается, что утечка могла произойти ..

Специалисты Роскомнадзора изучат информацию об утечки в Сеть кредитных историй более миллиона граждан России. Об этом пишет со ссылкой на ТАСС.Предполагается, что утечка могла произойти в результате ошибки в конфигурации базы данных на одном из серверов, который, возможно, принадлежал микрофинансовой организации. Ранее сообщалось о том, что персональные данные абонентов одного из российских операторов утекли в Интернет.