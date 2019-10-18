Сегодня, 18 октября, адвокат родственников актера Дмитрия
Марьянова
Виктория Крылова дала пресс-конференцию. Она рассказала о ходе
расследования причин смерти артиста и дележке его наследства.
Сегодня, 18 октября, адвокат родственников актера Дмитрия
Марьянова
Виктория Крылова дала пресс-конференцию. Она рассказала о ходе
расследования причин смерти артиста и дележке его наследства.
Подзащитный Крыловой, сын Марьянова Даниил, на встречу с журналистами
приехать не смог. Молодой человек был вынужден остаться с матерью Ольгой Аносовой.
У первой гражданской жены артиста проблемы со здоровьем.
"У мамы Даниила были очень тяжелые дни. Это было связано с
днями памяти о Дмитрии Марьянове. Ольга мне написала, что не может присутствовать
на пресс-конференции. Добавлю от себя, что вся семья хочет справедливости в
вопросе наследства актера. Я сама готова ответить на все вопросы семьи. Даниил
сейчас находится с мамой. Ситуация, конечно, не очень хорошая", – сообщила
присутствующим Крылова.
Юрист зачитала результаты медицинской экспертизы и
назвала официальную причину смерти Дмитрия Марьянова. Артист скончался от сквозного
разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с развитием кровотечения.
Как оказалось, за 12 часов до гибели знаменитость получила тупую травму левой
половины живота – это и привело к перфорации сосуда.
"По данным экспертизы, первые основания бить тревогу
появились в 10 часов 15 минут утра 15 октября (2017 года – прим. ред.).
Комиссия экспертов пришла к однозначному выводу: до 18:30 его можно было
спасти. Все это время состояние Дмитрия Юрьевича ухудшалось, он постоянно
просил помощи, под конец это были крики, вопли. И все это время человек не
получал помощи, ему не была вызвана скорая помощь", – цитирует адвоката .
Крылова также отметила, что ни один человек на Земле не
достоин того, что пережил . Артист умирал долго и мучительно.
Добавим, что ранее адвокат говорила, что вдова Марьянова
Ксения Бик отказалась мирно урегулировать спор за многомиллионное наследство
артиста. Она не впускает отца и сына ни в одну из трех его квартир. По
словам Виктории Крыловой, ее подзащитный не хотел доводить дело до суда, предлагал
варианты решения проблемы, но, судя по всему, к Фемиде все же придется
обратиться.