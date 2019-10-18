Сегодня, 18 октября, адвокат родственников актера Дмитрия Марьянова Виктория Крылова дала пресс-конференцию. Она рассказала о ходе расследования причин смерти артиста и дележке его наследства.

Сегодня, 18 октября, адвокат родственников актера ДмитрияМарьяноваВиктория Крылова дала пресс-конференцию. Она рассказала о ходерасследования причин смерти артиста и дележке его наследства.Подзащитный Крыловой, сын Марьянова Даниил, на встречу с журналистамиприехать не смог. Молодой человек был вынужден остаться с матерью Ольгой Аносовой.У первой гражданской жены артиста проблемы со здоровьем."У мамы Даниила были очень тяжелые дни. Это было связано сднями памяти о Дмитрии Марьянове. Ольга мне написала, что не может присутствоватьна пресс-конференции. Добавлю от себя, что вся семья хочет справедливости ввопросе наследства актера. Я сама готова ответить на все вопросы семьи. Даниилсейчас находится с мамой. Ситуация, конечно, не очень хорошая", – сообщилаприсутствующим Крылова.Юрист зачитала результаты медицинской экспертизы иназвала официальную причину смерти Дмитрия Марьянова. Артист скончался от сквозногоразрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с развитием кровотечения.Как оказалось, за 12 часов до гибели знаменитость получила тупую травму левойполовины живота – это и привело к перфорации сосуда."По данным экспертизы, первые основания бить тревогупоявились в 10 часов 15 минут утра 15 октября (2017 года – прим. ред.).Комиссия экспертов пришла к однозначному выводу: до 18:30 его можно былоспасти. Все это время состояние Дмитрия Юрьевича ухудшалось, он постояннопросил помощи, под конец это были крики, вопли. И все это время человек неполучал помощи, ему не была вызвана скорая помощь", – цитирует адвоката .Крылова также отметила, что ни один человек на Земле недостоин того, что пережил . Артист умирал долго и мучительно.Добавим, что ранее адвокат говорила, что вдова МарьяноваКсения Бик отказалась мирно урегулировать спор за многомиллионное наследствоартиста. Она не впускает отца и сына ни в одну из трех его квартир. Пословам Виктории Крыловой, ее подзащитный не хотел доводить дело до суда, предлагалварианты решения проблемы, но, судя по всему, к Фемиде все же придетсяобратиться.