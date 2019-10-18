Певица открыто рассказала о разводе с мужем и новых отношениях. Ани Лорак призналась, что пережила личную трагедию.

Певица открыто рассказала о разводе с мужем и новыхотношениях. Ани Лорак призналась, что пережила личную трагедию.Недавно вокалистка развелась с бизнесменом МуратомНалчаджиоглу. Ани Лорак не говорит о причинах расставания с супругом, однако поклонники считают, чтопредприниматель был не верен артистке. Эту версию косвенно подтверждает скандал,который произошел прошлым летом. Тогда Мурата застукали в объятиях украинской модели."Развод был мучительный. Не верю, когда кто-то говорит, чтоон прошел приятно и легко. Любой развод – это трагедия, это больно, этопечально, это разочарование. Я оптимист, до последнего пыталась вырулить иубеждала себя, что все будет хорошо, все образуется. Ведь многие семьи такживут", – поведала Лорак в свежем интервью.Артистка призналась, что не сразу решилась на разрыв, долгоколебалась. "Все-таки мы прожили вместе с бывшим мужем 14 лет. Это очень много,целая жизнь. Настоящие чувства были. Уж точно, когда принимала решение связатьсвою жизнь с этим человеком, то не думала о том, что когда-либо окажусь в такойситуации", – сказала вокалистка.Сейчас , кажется, оправилась от болезненного разрыва.У вокалистки новая любовь – 27-летний продюсер лейбла Black Star Егор Глеб.С Глебом Лорак познакомилась еще до своего развода. Егорнаписал для Ани песню "Сопрано", которую артистка исполняла вместе с рэпером Мотом, но тогда о романе не могло быть иречи.После расставания с Налчаджиоглувокалистка и не думала об интрижках. Звезда решила с головой окунуться вработу. Она связалась с Егором Глебом, чтобы начать запись новых песен."Мы встретились на студии в Киеве и приступили к записи.Началось общение сугубо рабочего характера. Но постепенно возникала симпатия.Ничто не предвещало, как говорится. Я была еще в состоянии своего сумасшедшегодома, в своих личных отношениях, не понимала, куда летит моя жизнь. Я вообще недумала, что смогу снова что-то почувствовать и открыться новому человеку", – цитируетсо ссылкой на OK!.