Певица открыто рассказала о разводе с мужем и новых
отношениях. Ани Лорак призналась, что пережила личную трагедию.
Певица открыто рассказала о разводе с мужем и новых
отношениях. Ани Лорак призналась, что пережила личную трагедию.
Недавно вокалистка развелась с бизнесменом Муратом
Налчаджиоглу. Ани Лорак не говорит о причинах расставания с супругом, однако поклонники считают, что
предприниматель был не верен артистке. Эту версию косвенно подтверждает скандал,
который произошел прошлым летом. Тогда Мурата застукали в объятиях украинской модели.
"Развод был мучительный. Не верю, когда кто-то говорит, что
он прошел приятно и легко. Любой развод – это трагедия, это больно, это
печально, это разочарование. Я оптимист, до последнего пыталась вырулить и
убеждала себя, что все будет хорошо, все образуется. Ведь многие семьи так
живут", – поведала Лорак в свежем интервью.
Артистка призналась, что не сразу решилась на разрыв, долго
колебалась. "Все-таки мы прожили вместе с бывшим мужем 14 лет. Это очень много,
целая жизнь. Настоящие чувства были. Уж точно, когда принимала решение связать
свою жизнь с этим человеком, то не думала о том, что когда-либо окажусь в такой
ситуации", – сказала вокалистка.
Сейчас , кажется, оправилась от болезненного разрыва.
У вокалистки новая любовь – 27-летний продюсер лейбла Black Star Егор Глеб.
С Глебом Лорак познакомилась еще до своего развода. Егор
написал для Ани песню "Сопрано", которую артистка исполняла вместе с рэпером Мотом, но тогда о романе не могло быть и
речи.
После расставания с Налчаджиоглу
вокалистка и не думала об интрижках. Звезда решила с головой окунуться в
работу. Она связалась с Егором Глебом, чтобы начать запись новых песен.
"Мы встретились на студии в Киеве и приступили к записи.
Началось общение сугубо рабочего характера. Но постепенно возникала симпатия.
Ничто не предвещало, как говорится. Я была еще в состоянии своего сумасшедшего
дома, в своих личных отношениях, не понимала, куда летит моя жизнь. Я вообще не
думала, что смогу снова что-то почувствовать и открыться новому человеку", – цитирует
со ссылкой на OK!.