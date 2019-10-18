Слова заместителя начальника Генштаба ВС Украины Алексея Тарана о том, что Киев готовится к полномасштабной войне с Москвой сочли провокацией, направленной против Владимира Зеленского. В противном случае военному чиновнику следует проверить состояние своего ментального здоровья.

Слова заместителя начальника Генштаба ВС Украины Алексея Тарана о том, что Киев готовится к полномасштабной войне с Москвой сочли провокацией, направленной против Владимира Зеленского. В противном случае военному чиновнику следует проверить состояние своего ментального здоровья.Владимир Зеленский всеми доступными ему способами пытается примирить радикально настроенных националистов с мыслью о прекращении войны в Донбассе, его планы подвергаются атаке с самых неожиданных сторон. В частности, удар по репутации украинского лидера разглядели в словах Алексея Тарана о подготовке к крупномасштабному военному противостоянию с Россией."Я считаю, что такими заявлениями он оказывает медвежью услугу самому президенту", – цитирует первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова. "Страны сейчас готовятся к проведению саммита в "нормандском формате", а в этот момент какие-то шпионские и какие-то военные ситуации", – объяснил сенатор.Он добавил, что в сложившейся ситуации украинским военным и вовсе лучше придержать свое желание высказываться по актуальным вопросам, поскольку они "и так натворили на Украине немало". В любом случае, относиться к словам Замначальника Генштаба ВСУ не стоит."Думаю, Таран выполняет чье-то задание, не исключаю, что находится под влиянием каких-то других русофобских сил", – рассказал Владимир Джабаров. При этом его слова бьют не сколько по России, сколько по Владимиру Зеленскому.Материал дополняется.