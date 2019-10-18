Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в функционировании НАТО. Суровый вердикт военному блоку он вынес после военной операции Турции, которая стала возможна после ухода США из Сирии.

Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в функционировании НАТО. Суровый вердикт военному блоку он вынес после военной операции Турции, которая стала возможна после ухода США из Сирии.Многие эксперты указывали на то, что европейские политики устали от необходимости сверять свои действия с американскими. Поговаривали даже о том, что, возможно, на смену НАТО в Европе придет новая структура, которая исключит влияние Вашингтона. И вот о проблемах Североатлантического альянса заговорил президент Франции Эммануэль Макрон.Поставить серьезный диагноз военному блоку он решил из-за ситуации на Ближнем Востоке. По инициативе Дональда Трампа США вывели свои силы из Сирии и отказались от поддержки курдских формирований, которые до этого считались их основными союзниками в регионе. После этого Турция начала военную операцию против курдов. Подобная путаница ясно демонстрирует серьезные проблемы Североатлантического альянса по части внутреннего взаимодействия."Мы входим в НАТО. Но о намерении США вывести свои войска я узнал из твитов", – цитирует Эммануэля Макрона. ДА и решения Турции, по его словам, ситуацию только усложнили. "Насколько я понимаю, страна НАТО решила атаковать того, кто был региональным партнером международной коалиции в борьбе против группировки "Исламское государство", – добавил французский лидер."Необходимо ясно подходить к ситуации. На мой взгляд, это заставляет задаться вопросом о функционировании НАТО", – подчеркнул Эмманужль Макрон.Отметим, ранее эксперты отмечали, что в результате военной операции Турции против находящихся в Сирии курдов главные преференции получили Башар Асад и Владимир Путин. Сирийский лидер смог без единого выстрела вернуть контроль над значительной частью территории и заручиться лояльностью своих некогда оппонентов. Президент России, в свою очередь, в очередной раз заработал репутацию миротворца, не допустившего опасного противостояния в регионе.