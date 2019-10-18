Телеведущая Елена Малышева назвала популярные в России лекарства, которые абсолютно бесполезны при лечении простуды. Список препаратов она озвучила в эфире последнего выпуска передачи ..

Телеведущая Елена Малышева назвала популярные в России лекарства, которые абсолютно бесполезны при лечении простуды. Список препаратов она озвучила в эфире последнего выпуска передачи "Жить здорово!".По ее словам, чай с лимоном не поможет победить болезнь. В горячей воде продукт теряет полезные свойства. Антибиотики бесполезны при лечении вируса – они применяются против микробов. Употребление витамина С также не принесет пользы для организма. В малых дозах он неэффективен, а в большых – опасен для человека, сообщает .