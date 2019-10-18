Нападающий туринского Ювентуса и сборной Хорватии Марио Манджукич близок к тому, чтобы в скором времени сменить клубную прописку. 33-летний хорват намерен покинуть Юве и перебраться в Милан.

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Хорватии Марио Манджукич близок к тому, чтобы в скором времени сменить клубную прописку. 33-летний хорват намерен покинуть "Юве" и перебраться в "Милан".Представители красно-черных уже достигли предварительной договоренности с коллегами из туринского клуба, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Il Giornale. Однако пока остается непонятным – перейдет ли игрок уже в ближайшее трансферное окно зимой или пополнит состав "Милана" летом.Вероятно, причиной желания сменить клуб связана с тем, что Манджукич потерял место в составе. В нынешнем сезоне хорватский нападающий не сыграл ни в одном матче "старой синьоры", а на Лигу чемпионов и вовсе не был заявлен.