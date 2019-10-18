Марина Александрова попала в любовный треугольник. Перед актрисой встал непростой выбор.

Марина Александрова попала в любовный треугольник. Перед актрисой встал непростой выбор.В новом интервью Марина Александрова откровенно рассказала о любовных перипетиях, участницей которых она стала. Речь идет о новом фильме "Формула мести", который совсем скоро будет транслировать Первый канал. Картина является продолжением таких фильмов как "Мосгаз", "Палач", "Паук", "Шакал" и "Операция "Сатана".Материал дополняется