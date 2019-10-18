Мать 27-летней Ксении Каторгиной, которая была убита в Екатеринбурге, во время похорон заявила, что убийц надо казнить. По словам Риммы Каторгиной, она не верит в раскаяние преступников, ..

Мать 27-летней Ксении Каторгиной, которая была убита в Екатеринбурге, во время похорон заявила, что убийц надо казнить. По словам Риммы Каторгиной, она не верит в раскаяние преступников, передает .Похороны проходили в Каменске-Уральском. Каторгину убили на окраине Екатеринбурга – она поехала на встречу с предполагаемыми покупателями ее автомобиля Audi Q5, который был выставлен на продажу на Avito. После женщину никто не видел. Автомобиль нашли у перекупщиков в Челябинске со следами крови в салоне. После были задержаны трое подозреваемых, сейчас они помещены под стражу, напоминает .