Два рыбака попали в больницу после того, как на них набросился медведь. Инцидент произошел в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир Бoльшой Курильской гряды, ..

Два рыбака попали в больницу после того, как на них набросился медведь. Инцидент произошел в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир Бoльшой Курильской гряды, уточняет .Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Второй мужчина получил травмы, не опасные для здоровья, отмечает издание. Примечательно, что практически одновременно медведь атаковал людей в префектуре Ниигата в Японии. От дикого зверя пострадали не менее четырех человек.