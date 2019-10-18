Экс-президент СССР Михаил Горбачев рассказал, что некоторое время назад обращался к Владимиру Путину.

В интервью газете "Известия" экс-президент СССР Михаил Горбачев рассказал, что некоторое время назад обращался к Владимиру Путину.По словам политика, цели "навязываться в советчики" мировым лидерам у него нет. Обращается он к ним только в определенных случаях в форме короткого письма."Иногда замечаю, что мои мысли находят отклик в словах и действиях лидеров".Горбачев обратил внимание на пренебрежение международным правом и милитаризация мировой политики. Ярким примером этого служит развал Договора РСМД.Политик призвал две державы — Россию и США — не допустить того, чтобы разрушение этого договора привело к усугублению угрозы войны. Первым шагом на пути решения этого вопроса Горбачев считает предложение Путина ввести мораторий на размещение ракет средней дальности.Договор РСМД между двумя странами был подписан в 1987 году. В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из сделки из-за "несоблюдения" Москвой обязательств. В ответ на действия США Россия в 2019 году приостановила свое участие в ДРСМД. Договор прекратил действовать в начале августа.