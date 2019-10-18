На дорогах Москвы вечером 17 октября ситуация с заторами достигла 9 баллов из 10 максимальных. Пробки практически парализовали движение в столице. Основные заторы зафиксированы в центральной части Москвы и в районах крупных перекрестков. Это связано с существенным снижением средней скорости потока.

На дорогах Москвы вечером 17 октября ситуация с заторами достигла 9 баллов из 10 максимальных. Пробки практически парализовали движение в столице.Такие данные приводит портал "Яндекс. Пробки" на 18:40 по московскому времени. Основные заторы зафиксированы в центральной части Москвы и в районах крупных перекрестков. Это связано с существенным снижением средней скорости потока.В настоящее время сложно проехать по улице Профсоюзная, а также на большинстве крупных вылетных магистралей и шоссе. Кроме того, затруднено движение по МКАД практически на всем направлении.По данным интерактивной карты, сложно проехать в обоих направлениях Садового, Бульварного и Третьего транспортного колец. Плотный поток зафиксирован на Рижской эстакаде. Наблюдаются низкие скорости на Ленинградском, Волоколамском, Щелковском, Ярославском шоссе, а также Энтузиастов.