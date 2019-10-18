В Москве местный житель совершил дерзкую кражу. Злоумышленник унес 360 плиток шоколада из одного продуктового магазина и 100 банок кофе – из другого. Правонарушителя уже задержали. Как ..

В Москве местный житель совершил дерзкую кражу. Злоумышленник унес 360 плиток шоколада из одного продуктового магазина и 100 банок кофе – из другого.Правонарушителя уже задержали. Как удалось выяснить правоохранителям, он выносил продукцию в то время, как его помощник отвлекал охранников. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает .