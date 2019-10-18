Если верить сообщениям в СМИ, актриса Анастасия Заворотнюк сейчас проходит курс лечения глиобластомы, а попросту говоря, от рака головного мозга. Дни.ру попросили практикующего онколога рассказать об особенностях этого коварного заболевания.
Если верить сообщениям в СМИ, актриса Анастасия Заворотнюк сейчас проходит курс лечения глиобластомы, а попросту говоря, от рака головного мозга. "Дни.ру" попросили практикующего онколога рассказать об особенностях этого коварного заболевания.
"Глиобластома головного мозга – это
злокачественный и наиболее агрессивный вид опухоли, – уверяет врач. – Даже при
ранней диагностике и хорошем лечении она приводит к летальному исходу, люди
редко живут дольше пяти лет с таким диагнозом. Вернее, не живут, а существуют и страдают".
"Опухоль может находиться в любом отделе
головного мозга, но чаще всего встречается в лобной и височной зоне, –
продолжил ликбез врач. – По консистенции новообразование бывает мягким или
твердым, а по размеру – от пары миллиметров в диаметре до объема самого
полушария, при этом ткани вокруг опухоли всегда подвергаются некрозу, т.е.
отмирают".
"Появление глиобластомы обычно сопровождается
гипертонией, поскольку достигая больших размеров, опухоль сдавливает и смещает
другие отделы мозга, – рассказал медик. – По этой же причине частым
спутником заболевания является гидроцефалия (заболевание, возникающее из-за
избытка объема спинномозговой жидкости – Прим. ред.)".
"Среди других проявлений болезни – отеки,
кровоизлияния, психические отклонения, галлюцинации, иногда паралич", –
заключил онколог.
Напомним, родные актрисы опровергают
тиражируемую прессой информацию о якобы тяжелом состоянии звезды: "Она не
находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной
вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного
сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки!".