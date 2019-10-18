Если верить сообщениям в СМИ, актриса Анастасия Заворотнюк сейчас проходит курс лечения глиобластомы, а попросту говоря, от рака головного мозга. Дни.ру попросили практикующего онколога рассказать об особенностях этого коварного заболевания.

Если верить сообщениям в СМИ, актриса Анастасия Заворотнюк сейчас проходит курс лечения глиобластомы, а попросту говоря, от рака головного мозга. "Дни.ру" попросили практикующего онколога рассказать об особенностях этого коварного заболевания."Глиобластома головного мозга – этозлокачественный и наиболее агрессивный вид опухоли, – уверяет врач. – Даже приранней диагностике и хорошем лечении она приводит к летальному исходу, людиредко живут дольше пяти лет с таким диагнозом. Вернее, не живут, а существуют и страдают"."Опухоль может находиться в любом отделеголовного мозга, но чаще всего встречается в лобной и височной зоне, –продолжил ликбез врач. – По консистенции новообразование бывает мягким илитвердым, а по размеру – от пары миллиметров в диаметре до объема самогополушария, при этом ткани вокруг опухоли всегда подвергаются некрозу, т.е.отмирают"."Появление глиобластомы обычно сопровождаетсягипертонией, поскольку достигая больших размеров, опухоль сдавливает и смещаетдругие отделы мозга, – рассказал медик. – По этой же причине частымспутником заболевания является гидроцефалия (заболевание, возникающее из-заизбытка объема спинномозговой жидкости – Прим. ред.)"."Среди других проявлений болезни – отеки,кровоизлияния, психические отклонения, галлюцинации, иногда паралич", –заключил онколог.Напомним, родные актрисы опровергаюттиражируемую прессой информацию о якобы тяжелом состоянии звезды: "Она ненаходилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственнойвентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененногосознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки!".