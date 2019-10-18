Самолет Airbus A330, направлявшийся из Пхукета в Москву, совершил экстренную посадку в Казани из-за ухудшения самочувствия маленького ребенка. Прибывшие на место медики констатировали смерть ..

Самолет Airbus A330, направлявшийся из Пхукета в Москву, совершил экстренную посадку в Казани из-за ухудшения самочувствия маленького ребенка. Прибывшие на место медики констатировали смерть малыша, передает .По предварительным данным, погибшая была гражданкой Израиля. В момент происшествия на борту лайнера находились 274 пассажира, включая 12 членов экипажа. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.