В сети появилось видео с веселящимся отцом сестер Хачатурян. Отмечается, что мужчина сидел в кресле, на котором его вскоре и убили.

В сети появилось видео с веселящимся отцом сестер Хачатурян. Отмечается, что мужчина сидел в кресле, на котором его вскоре и убили.СМИ показали, как отдыхал отец сестер. Оказывается, он любил приглушенный свет вместе со светомузыкой. В кадре мужчина сидит на излюбленном кресле и играет с собакой.Как телеканал "360", видео прислал племянник почившего – Арсен. Он рассказал о произошедшем. "Это праздник – Михаил любил светомузыку включать. Вы слышите, как поет Ангелина. Он играет с собакой, сидит, радуется. Девочки за спиной снимают его. Могли снимать, и много таких видео есть. Снимали его спящим, как он развлекается. Кстати, на этом кресле они его и убили", – рассказал юноша на пресс-конференции.Телеканал "Царьград" , что позднее в кадре появляется другая картина. Мужчина спит, у его ног дремлет верный пес. Одна из девушек шепотом разговаривает с собакой.