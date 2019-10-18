Заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталий Шубин признал неспособность Украины отсоединиться от энергетической системы России. При этом в Газпроме рассказали о снижении цены на газ для украинской стороны.

Заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталий Шубин признал неспособность Украины отсоединиться от энергетической системы России. При этом в "Газпроме" рассказали о снижении цены на газ для украинской стороны.Одним из краеугольных камней украинской энергетической политики являются разговоры о выстраивании системы, которая бы не зависела от поставок из России. Впрочем, как показала практика, до самого дела так и не доходит – все остается на стадии планирования.Заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталий Шубин признался, что Украина до сих пор соединена с российской энергосистемой, передает телеканал "". Ранее Киев пытался перестать покупать электроэнергию у Москвы, однако в конечном итоге был вынужден отменить собственное решение. Эксперты отмечают, что самое ближайшее, когда у украинской власти получится переориентироваться на закупку энергии в Европе, это 2022 год.Примечательно, что похожая система наблюдается и в закупках нефти и газа. Украинская сторона пытается отказаться от поставок "Газпрома", однако в итоге получает тот же самый продукт, но через третьи руки и дороже. Конечный потребитель может платить на 20% меньше, для этого достаточно всего лишь показать готовность к переговорам."Надо понимать, что наши поставки будут, конечно, значительно дешевле, чем реверсные поставки из Западной Европы", – цитирует "" главу "Газпрома" Алексея Миллера. Об этом он рассказал в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.