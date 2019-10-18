Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Таран выступил с заявлением о подготовке страны к широкомасштабной войне с Россией. Впрочем, по его словам, в качестве агрессора Киев выступать не будет.

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Таран выступил с заявлением о подготовке страны к широкомасштабной войне с Россией. Впрочем, по его словам, в качестве агрессора Киев выступать не будет.Украинские политики и чиновники любят рассказывать простым избирателям по возможную войну с Россией. При этом они одновременно пугают их возможными ужасными последствиями подобного исхода и обещают в кратчайшие сроки и с минимальными усилиями полностью разгромить оппонента.Нет единства и в еще одном вопросе. С одной стороны, украинская сторона настаивает, что война с Россией уже идет. С другой – обещает, что она начнется уже в ближайшее время. Последователем второй точки зрения является замначальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран. "Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Эти планы вполне очевидны", – в интервью изданию "Тиждень.ua" заметил он."Вооруженные силы Украины, соответственно, готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе Украины", – добавил военный чиновник. "Это касается не только линии соприкосновения, но и других районов, начиная с границы с Белоруссией и дальше вблизи Крыма и Бессарабии", – объяснил Алексей Таран.Он заверил читателей, что у украинской армии имеется достаточное количество подготовленных органов управления. Поэтому у Киева есть кому управлять войсками на этих важных направлениях. Алексей Таран обмолвился, что по сравнению с ситуацией двухгодичной давности уровень подготовки Вооруженных сил страны сильно изменился в лучшую сторону.