Работы планируют завершить к 2019 году

На железнодорожном вокзале в городе Владимира полным ходом идёт масштабный ремонт. Сегодня там начали снимать старые тротуарные плиты. Вход и выход огородили строительными сетками.Работы идут по всей территории вокзала, как внутри, так и снаружи. В самом здании рабочие меняют окна и приводят в порядок общественные туалеты. Их планируют обустроить новой сантехникой.Работы по обновлению владимирского ЖД вокзала планировали начать еще в 2017 году. Завершить основную часть работ планируют до конца 2019 года, а уже в следующем году начнётся переоборудование платформ.