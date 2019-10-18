Глава столичного отдела МВД России по району Дорогомилово и ряд его заместителей задержаны по подозрению в коррупции. Силовики попались на получении 3,5 млн рублей, но как передает телеканал ..

Глава столичного отдела МВД России по району Дорогомилово и ряд его заместителей задержаны по подозрению в коррупции. Силовики попались на получении 3,5 млн рублей, но как передает телеканал , это была только первая часть суммы – полицейские условились на 12 млн рублей,В отношении силовиков возбуждено уголвоное дело, МВД в свою очередь организовало служебную проверку. Материалы в отношении задержанных офицеров уже передали следователям. Имена подозреваемых в получении взятки высокопоставленных столичных полицейских пока не разглашаются, добавляет .