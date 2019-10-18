В областном Центре классической музыки состоится творческая встреча, посвященная Сергею Танееву.

В областном Центре классической музыки состоится творческая встреча, посвященная Сергею Танееву. Напомним, в ноябре будет отмечаться день рождения знаменитого композитора, педагога и общественного деятеля. На встрече состоится показ фильмов "Танеев Сергей Иванович: Путь к совершенству" и "Танеевский фестиваль 2019".