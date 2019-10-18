Известный блогер Лена Миро прокомментировала признание музыкального продюсера Яны Рудковской. Обозревательница посоветовала знаменитости прекратить издеваться над мужем.

Известный блогер Лена Миро прокомментировала признание музыкальногопродюсера Яны Рудковской. Обозревательница посоветовала знаменитости прекратитьиздеваться над мужем.Яна Рудковская в интервью призналась, что всегда мечтала одочери, но проблемы со здоровьем не позволили ей стать мамой девочки. Звездасообщила, что готова прибегнуть к помощи суррогатной матери, но ее супругЕвгений Плющенко категорически против этого.Блогер Лена Миро,которая периодически задевает Рудковскую в личном ЖЖ, и на этот раз не смогла промолчать. Обозревательница в свойственной ей язвительной манере дала Янерекомендацию."Я, как добрый и отзывчивый человек, посоветовала бы Яночкене издеваться над мужем. Если человек считает суррогатное материнство бякой,принуждать его к онанизму в пробирочку точно не стоит", – написала Лена Миро.После блогер с издевкой предложила отправить Евгения Плющенко в эротический тур. Там, по замыслу Лены, фигурист должен закрутитьроман с девушкой, которая и родит ему дочь."А потом баба Яга сможет отжать ребеночка – она это делатьумеет, не в первый же раз! С Батуриным прокатило, прокатит и с Плющенко", -резюмировала обозревательница.Отметим, что у три сына, но только два из нихродные. Восемь лет назад она призналась, что старший, Андрей, приемный. Егонастоящая мать – Юлия Салтовец, экс-супруга Виктора Батурина, за которым Яна былазамужем.