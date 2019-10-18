Известный блогер Лена Миро прокомментировала признание музыкального
продюсера Яны Рудковской. Обозревательница посоветовала знаменитости прекратить
издеваться над мужем.
Известный блогер Лена Миро прокомментировала признание музыкального
продюсера Яны Рудковской. Обозревательница посоветовала знаменитости прекратить
издеваться над мужем.
Яна Рудковская в интервью призналась, что всегда мечтала о
дочери, но проблемы со здоровьем не позволили ей стать мамой девочки. Звезда
сообщила, что готова прибегнуть к помощи суррогатной матери, но ее супруг
Евгений Плющенко категорически против этого.
Блогер Лена Миро,
которая периодически задевает Рудковскую в личном ЖЖ, и на этот раз не смогла промолчать. Обозревательница в свойственной ей язвительной манере дала Яне
рекомендацию.
"Я, как добрый и отзывчивый человек, посоветовала бы Яночке
не издеваться над мужем. Если человек считает суррогатное материнство бякой,
принуждать его к онанизму в пробирочку точно не стоит", – написала Лена Миро.
После блогер с издевкой предложила отправить Евгения Плющенко в эротический тур. Там, по замыслу Лены, фигурист должен закрутить
роман с девушкой, которая и родит ему дочь.
"А потом баба Яга сможет отжать ребеночка – она это делать
умеет, не в первый же раз! С Батуриным прокатило, прокатит и с Плющенко", -
резюмировала обозревательница.
Отметим, что у три сына, но только два из них
родные. Восемь лет назад она призналась, что старший, Андрей, приемный. Его
настоящая мать – Юлия Салтовец, экс-супруга Виктора Батурина, за которым Яна была
замужем.