В Дюкинском природном заказнике туристы установили чучело по имени Тамара. Рядом с Тамарой - плакат.

В Дюкинском природном заказнике туристы установили чучело по имени Тамара. Рядом с Тамарой - плакат. На нем написана целая серия проклятий, самое безобидное из которых - отсутствие лайков в соцсетях за брошенный фантик на землю. За два года Тамара приобрела популярность. Теперь каждый, кто приезжает на карьеры, фотографируется не только на фоне обрыва и красивейшей панорамы карьера, но и с Тамарой, рассказывает .