В Анкаре не согласны с заявлениями Вашингтона о прекращении огня в Сирии. В МИД Турции подчеркнули, договорились вовсе не о прекращении, а о приостановке операции.

В Анкаре не согласны с заявлениями Вашингтона о прекращении огня в Сирии. В МИД Турции подчеркнули, договорились вовсе не о прекращении, а о приостановке операции.Переговоры в Анкаре между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и вице-президентом США Майком Пенсом продолжались более четырех часов. По их итогам заявлено о приостановке операции "Источник мира" на севере Сирийской Арабской Республики и создании зоны безопасности, которая будет включать в себя 30-километровый участок к югу от сирийско-турецкой границы."Турция приостановит операцию "Источник мира", чтобы позволить курдским "Отрядам народной самообороны" отойти в безопасную зону в течение 120 часов. Все действия в рамках операции "Источника мира" будут временно прекращены, а сама операция полностью остановлена вплоть до полного завершения отвода курдских сил", — заявил Майк Пенс.Президент США Дональд Трамп назвал итоги переговоров великим достижением и заявил, что президент Эрдоган – его друг, а отношения с Турцией теперь вне угрозы, новых санкций со стороны Вашингтона не будет."В новых санкциях нет необходимости, потому что Турция делает то, что она делает. Но я хотел бы поздравить нас с президентом Эрдоганом, что наша дружба не будет нарушена. Президент Эрдоган мой друг и поступает так, как считает правильным", — пояснил Трамп.Однако восторг Трампа, похоже, никто не разделяет. Анкара сдержанно подчеркивает, что данный шаг нельзя расценивать как установление режима прекращения огня. А американские сенаторы, несмотря на достигнутое соглашение, продолжают разрабатывать новые антитурецкие санкции."Хотя мы приветствуем 120-часовой режим прекращения огня, остальные условия соглашения являются уступкой максималистским требованиям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые приведут к возрождению террористической группировки. Сенатор Линдси Грэм и я продолжим продвигать наш законопроект по санкциям. Они будут направлены против выделения финансовой помощи Турции в международных организациях", — отметил сенатор-демократ Крис Ван Холлен.Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал договоренности Вашингтона и Анкары. А вот главы государств и правительств Евросоюза выступили с резким осуждением действий Турции в Сирии. ЕС одобрил введение санкций против Анкары. Формальная причина – турецкие буровые работы в зоне Кипра. Президент Чехии Милош Земан и вовсе назвал операцию Анкары военным преступлением. Он заявил, что теперь и речи быть не может о принятии Турции в Евросоюз.