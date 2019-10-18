За океаном сыграны три матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Нью-Джерси Дэвилз на своей площадке обыграл Нью-Йорк Рейнджерс со счетом 5:3. Одну из шайб в составе победителей забросил Никита Гусев.

За океаном сыграны три матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Нью-Джерси Дэвилз" на своей площадке обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 5:3. Одну из шайб в составе победителей забросил Никита Гусев."Нью-Джерси" прервал серию из шести поражений и обыграл соседей 5:2. Шайба Гусева оказалась весьма важной. После броска Никиты на 53 минуте счет стал 4:2, и сопротивление "Рейнджерс" было во многом сломлено. В семи встречах нынешнего сезона олимпийский чемпион забросил три шайбы и отдал одну голевую передачу. В составе "Рейнджерс" все пять шайб пропустил Александр Георгиев. Артемий Панарин отметился лишь двумя минутами штрафа."Монреаль Канадиенс" со счетом 4:0 обыграл дома "Миннесоту Уайльд". "Основное время матча "Боостон Брюинз" — Тампа Бэй Лайтнинг" завершилось вничью 3:3. Буллиты лучше исполнили хоккеисты "молний". 1:0. Правда, Никита Кучеров свою попытку не использовал. Его одноклубник Михаил Сергачев набрал 2 минуты штрафа.