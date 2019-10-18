Сегодня в здании областной администрации пройдет заседание регионального Законодательного собрания.

Сегодня в здании областной администрации пройдет заседание регионального Законодательного собрания. В повестке дня - отчет Минюста, проект изменений в областном законе о транспортном налоге, и новшества в законе о губернаторе. Также поднимется тема кредитования региона для покрытия бюджетного дефицита. Подробности самых интересных тем с заседания - расскажем в наших выпусках «Вестей», не пропустите.