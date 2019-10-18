Без средств к существованию могут остаться миллионы украинцев. Политика Владимира Зеленского обрекает людей на голодную смерть. Эксперты возмущаются: фактически речь идет об уничтожении социального государства.

Без средств к существованию могут остаться миллионы украинцев. Политика Владимира Зеленского обрекает людей на голодную смерть. Эксперты возмущаются: фактически речь идет об уничтожении социального государства.Больше четверти населения Украины являются пенсионерами. Впоследние годы их количество превысило 11 миллионов человек. Как правило, этосамая социально незащищенная категория граждан. Но "слуги народа"Владимира Зеленского решили еще больше усложнить им жизнь.Верховная рада приняла закон, который обязывает пенсионеровпройти проверку для подтверждения своих прав на пенсионные выплаты илисоциальные льготы. Это демонстративный антисоциальный шаг новой власти, уверенЗамглавы Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий.Такая процедура унизительна для работавших всю жизньпенсионеров, более того, уверен политолог, она станет еще одним источниковкоррупции. Для подтверждения льгот старики будут отдавать нечистым на рукучиновникам свои последние деньги.По его словам, необходимость подтверждения льгот приведет ктому, что оплата услуг ЖКХ станет непосильной для миллионов украинцев.Поверившие новой власти старики будут медленно в холодных квартирах от голода.Возмущаются эксперты и готовящимся законом о . Планируется, что Верховная рада примет документ до конца года.Благодаря земельной реформе Киев намерен реализовать 40 миллионов гектаровплодородных украинских черноземов.Земельная реформа – инициатива . Ноговорили о ней еще во времена Петра Порошенко. Кроме того, создать свободныйрынок земли от Киева требовал Международный валютный фонд. В противном случаеУкраина может лишиться кредитов от организации.