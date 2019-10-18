Без средств к существованию могут остаться миллионы украинцев. Политика Владимира Зеленского обрекает людей на голодную смерть. Эксперты возмущаются: фактически речь идет об уничтожении социального государства.
Без средств к существованию могут остаться миллионы украинцев. Политика Владимира Зеленского обрекает людей на голодную смерть. Эксперты возмущаются: фактически речь идет об уничтожении социального государства.
Больше четверти населения Украины являются пенсионерами. В
последние годы их количество превысило 11 миллионов человек. Как правило, это
самая социально незащищенная категория граждан. Но "слуги народа"
Владимира Зеленского решили еще больше усложнить им жизнь.
Верховная рада приняла закон, который обязывает пенсионеров
пройти проверку для подтверждения своих прав на пенсионные выплаты или
социальные льготы. Это демонстративный антисоциальный шаг новой власти, уверен
Замглавы Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий.
Такая процедура унизительна для работавших всю жизнь
пенсионеров, более того, уверен политолог, она станет еще одним источников
коррупции. Для подтверждения льгот старики будут отдавать нечистым на руку
чиновникам свои последние деньги.
По его словам, необходимость подтверждения льгот приведет к
тому, что оплата услуг ЖКХ станет непосильной для миллионов украинцев.
Поверившие новой власти старики будут медленно в холодных квартирах от голода.
Возмущаются эксперты и готовящимся законом о . Планируется, что Верховная рада примет документ до конца года.
Благодаря земельной реформе Киев намерен реализовать 40 миллионов гектаров
плодородных украинских черноземов.
Земельная реформа – инициатива . Но
говорили о ней еще во времена Петра Порошенко. Кроме того, создать свободный
рынок земли от Киева требовал Международный валютный фонд. В противном случае
Украина может лишиться кредитов от организации.