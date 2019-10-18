США и Турция привержены поддержанию политического единства и территориальной целостности Сирии и выступают за урегулирование сирийского конфликта дипломатическим путем. Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам переговоров в Анкаре.

США и Турция привержены поддержанию политического единства и территориальной целостности Сирии и выступают за урегулирование сирийского конфликта дипломатическим путем. Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам переговоров в Анкаре."Обе страны подтвердили свою приверженность политическому единству и территориальной целостности Сирии, а также политическому процессу под эгидой ООН, который направлен на прекращение конфликта в Сирии, в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН", — говорится в заявлении.Американский президент Дональд Трамп заявил, что не думал, что все получится так быстро и так хорошо, передает ТАСС."Это великий день для США, это великий день для Турции, это великий день для наших партнеров", — сказал он, отметив под конец, что это великий день и для курдов, и для всей цивилизации.По словам президента Турции, совместные усилия его страны и США будут способствовать установлению мира и стабильности в регионе Ближнего Востока. "Еще больше жизней будет спасено, когда мы победим терроризм, который является заклятым врагом человечества", — сказал он.Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что приветствует любые усилия по уменьшению напряженности.Ранее вице-президент США Майкл Пенс на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Турция согласилась приостановить свою военную операцию на северо-востоке Сирии на 120 часов, которую она начала 9 октября, нанеся авиаудары по позициям курдских формирований.Как заявил в эфире программы "Полный контакт" от 17 октября президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, в этой ситуации многие стороны решают свои задачи: Турция, Россия, Дамаск, Иран и США."Мы помогаем американцам уйти без потерь из региона, аккуратно собираемся в качестве военной полиции разграничивать сирийские войска и турецкие войска. Удар по курдам дал возможность Асаду вывести сирийские войска на территорию, куда он отродясь не вывел бы без большой войны.А что касается Трампа, то, по словам эксперта, на сегодняшний момент у него одна задача – выйти в президенты на следующий срок. "Нет у него вообще никаких задач. Он работает на американского избирателя и на американских конгрессменов", — отметил он.Трамп, как сказал Евгений Сатановский, уже давно понял то, что в конгрессе еще не поняли, ругаясь с ним: Сирия упущена, в Сирии Асада не свалить. Это даже поняли и саудовцы, и Эмираты, и Катар — все поняли, кроме конгресса США.