Следственное управление Следственного комитета России по Владимирской области начало доследственную проверку по ситуации в замерзающем поселке Вековка.

Следственное управление Следственного комитета России по Владимирской области начало доследственную проверку по ситуации в замерзающем поселке Вековка.Ирина Минина, старший помощник руководителя следственного комитета РФ по Владимирской области: "При информации, которую мы видим, ущемляющей права граждан, тем более в таком объеме,... о том, что общественность готова уже на абсолютно крайние меры, задача в наиболее короткие сроки дать оценку обстоятельствам происходящего. Основная масса вопросов будет к местным властям. По первым данным, которые получит следователь, уже совершенно будет очевидно, присутствуют ли в деятельности должностных лиц признаки халатности. Это каксается как раз того, что местные власти обязаны по федеральному закону обеспечивать условия комфортного и безопасного проживания жителей муниципального образования. Самое главное, заставить немедленно власти приступить к работам и обеспечить подачу тепла жителям станции Вековка."