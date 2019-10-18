На аукционе в Париже за рекордную сумму продана картина Парк де Пранс французского художника-абстракциониста русского происхождения Никола де Сталя.

Торговый дом Christie's сообщил, что на аукционе в Париже за рекордную сумму продана картина "Парк де Пранс" французского художника-абстракциониста русского происхождения Никола де Сталя.Неизвестный европейский коллекционер отдал за картину рекордные для работ де Сталя 20 миллионов евро."Парк де Пранс", написанный в 1952 году, представляет собой картину размером 2,5 на 3 метра. На ней изображен ночной футбольный матч, Эксперты называют эту работу де Сталя "вершиной его искусства" и шедевром послевоенного западного искусства.Никола де Сталь (Николай Владимирович Сталь фон Гольштейн) родился в 1914 году в Санкт-Петербурге в семье российского генерала. В 1919 году после революции он с родителями уехал в Польшу. После смерти родственников в 1922 году был усыновлен семьей бельгийских католиков. В 1932 поступил в Бельгийскую королевскую академию наук и искусств. За недолгую творческую жизнь он нарисовал более тысячи картин. Никола де Сталь скончался в 1955 году.