В Суздальском районе задержан житель Владимира. В прицепе грузового автомобиля обнаружили более 2 400 канистр со спиртом

Сотрудниками полиции при участии Росгвардии проведена масштабная операция, в результате которой перекрыт крупный канал поставки в регион контрафактного алкоголя. Сообщает пресс-служба областного УМВД.В рамках уголовного дела, возбужденного в июле по факту незаконного хранения фальсифицированной алкогольной продукции, реализован комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению лиц, причастных к распространению поддельного алкоголя на территории области.В Суздальском районе полицейскими задержан 42-летний житель Владимира. В прицепе грузового автомобиля, подготовленного к разгрузке, оперативники и следователи обнаружили более 2 400 канистр со спиртом, а в складском помещении – свыше 19 тысяч бутылок с этикетками известных производителей вина, водки, коньяка, виски и мартини. Таким образом, из незаконного оборота изъято свыше 25 тонн алкогольной и спиртосодержащей продукции.Экспертами установлено, что на часть бутылок нанесены поддельные акцизы, а содержимое не соответствует нормам ГОСТа. По предварительной оценке, стоимость изъятого превышает 6 миллионов рублей.Подозреваемому предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Предварительное расследование продолжается", - сообщила