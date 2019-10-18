Мужчина в костюме премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона забрался на строительные леса, окружающие часовую башню Биг-Бен, и развернул два транспаранта. На месте происшествия ..

Мужчина в костюме премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона забрался на строительные леса, окружающие часовую башню Биг-Бен, и развернул два транспаранта. На месте происшествия находятся сотрудники полиции.Как сообщает , британец является членом движения Extinction Rebellion, выступающего за защиту природы. Активист взобрался на башню в знак протеста против "бездействия властей", которые не хотят бороться с проблемой изменения климата.