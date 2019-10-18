В Саратове завершается первый этап реконструкции стадиона Волга. Обустроены мини-футбольное поле и площадка для тренировок, уложен первый слой беговых дорожек, смонтированы мачты освещения.

В Саратове завершается первый этап реконструкции стадиона "Волга".Обустроены мини-футбольное поле и площадка для тренировок, уложен первый слой беговых дорожек, смонтированы мачты освещения, сообщает "Россия 24".Ход работ оценил Вячеслав Володин. В 2018 году во время поездки спикера Госдумы в регион именно к нему обратились тренеры и семьи спортсменов и попросили помочь с реконструкцией арены."Это у нас первая очередь. Вторая очередь на следующий год. "Волгу" мы должны завершить на следующий год полностью. Об этом речь идет. И у нас остается еще два стадиона: "Торпедо" и "Спартак". Перейдем уже на другие стадионы, будем ими заниматься".