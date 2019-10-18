Артистка необычным образом поздравила своего коллегу Александра Устюгова с днем рождения в Инстаграм. Светлана Ходченкова разместила на своей странице в соцсети пикантное фото.

Артистка необычным образом поздравила своего коллегуАлександра Устюгова с днем рождения в "Инстаграм". Светлана Ходченковаразместила на своей странице в соцсети пикантное фото.17октября звезде сериала "Ментовские войны" исполнилось 43 года. Коллега по сценепоказала поклонникам их совместное времяпровождение в постели. Светлана Ходченковаи Александр Устюгов исполняют главные роли в спектакле "Историялюбви. Комедия ошибок".Материал дополняется