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<a href="https://33live.ru/novosti/18-10-2019-pochemu-zhena-terpit-roman-fadeeva-i-seryabkinoj.html" target="_blank">Почему жена терпит роман Фадеева и Серябкиной</a> - Лена Миро прокомментировала недавнее интервью Ольги Серябкиной Ксении Собчак, в котором певица прокомментировала слухи о своем романе с Максимом Фадеевым. Блогер убеждена, что их связь только на руку жене продюсера.