В городе Тихвин в Ленинградской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в жестокой расправе над отцом. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.
Согласно ..
В городе Тихвин в Ленинградской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в жестокой расправе над отцом. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.
Согласно предварительным данным, 14 октября между родственниками вспыхнул конфликт, в результате которого мужчина набросился с кулаками на отца. Пострадавший скончался от полученных травм, уточняет .