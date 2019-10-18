В городе Тихвин в Ленинградской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в жестокой расправе над отцом. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Согласно ..

В городе Тихвин в Ленинградской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в жестокой расправе над отцом. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.Согласно предварительным данным, 14 октября между родственниками вспыхнул конфликт, в результате которого мужчина набросился с кулаками на отца. Пострадавший скончался от полученных травм, уточняет .