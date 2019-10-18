В пропрезидентской партии Слуга народа скандал: депутата Анатолия Остапенко сфотографировали за интимной перепиской с мужчиной. По мнению экс-парламентария Владимира Олейника, Владимир Зеленский потакает лицам нетрадиционной сексуальной ориентации.
В пропрезидентской партии "Слуга народа" скандал: депутата Анатолия Остапенко сфотографировали за интимной перепиской с мужчиной. По мнению экс-парламентария Владимира Олейника, Владимир Зеленский потакает лицам нетрадиционной сексуальной ориентации.
С каждым годом таких людей в украинской власти становится
больше, считает Олейник. Верховная рада, сокрушается бывший депутат,
превращается в "несерьезное сборище ни во что не верующих людей". Все
из-за вседозволенности и наплевательского отношения к дисциплине.
Люди традиционных ценностей не выходят на парады, а
меньшинства стараются выпячивать свою ориентацию на показ, возмутился
экс-парламентарий. Большинство украинцев реагируют на это негативно, несмотря
на европейский вектор республики, гей-парадов ее граждане не хотят, сказал политик в эфире .
В скандалы разной степени нелепости депутаты от попадают регулярно. Так, в сентябре член пропрезидентской партии
Елена Криворучкина попалась на интимной переписке во время заседания.
Парламентарий объяснила, что общалась с возлюбленным во время перерыва.
В конце мая советник Руслан Стефанчук
рассказал, что в качестве идеологии пропрезидентская партия выбрала
либертарианство. Это направление политической мысли, выступающее за как можно
большую автономность личности, его независимость от государства. По мнению
сторонников идеологии, личность обладает полными правами на свое тело,
собственность и жизнь.