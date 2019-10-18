В пропрезидентской партии Слуга народа скандал: депутата Анатолия Остапенко сфотографировали за интимной перепиской с мужчиной. По мнению экс-парламентария Владимира Олейника, Владимир Зеленский потакает лицам нетрадиционной сексуальной ориентации.

В пропрезидентской партии "Слуга народа" скандал: депутата Анатолия Остапенко сфотографировали за интимной перепиской с мужчиной. По мнению экс-парламентария Владимира Олейника, Владимир Зеленский потакает лицам нетрадиционной сексуальной ориентации.С каждым годом таких людей в украинской власти становитсябольше, считает Олейник. Верховная рада, сокрушается бывший депутат,превращается в "несерьезное сборище ни во что не верующих людей". Всеиз-за вседозволенности и наплевательского отношения к дисциплине.Люди традиционных ценностей не выходят на парады, аменьшинства стараются выпячивать свою ориентацию на показ, возмутилсяэкс-парламентарий. Большинство украинцев реагируют на это негативно, несмотряна европейский вектор республики, гей-парадов ее граждане не хотят, сказал политик в эфире .В скандалы разной степени нелепости депутаты от попадают регулярно. Так, в сентябре член пропрезидентской партииЕлена Криворучкина попалась на интимной переписке во время заседания.Парламентарий объяснила, что общалась с возлюбленным во время перерыва.В конце мая советник Руслан Стефанчукрассказал, что в качестве идеологии пропрезидентская партия выбралалибертарианство. Это направление политической мысли, выступающее за как можнобольшую автономность личности, его независимость от государства. По мнениюсторонников идеологии, личность обладает полными правами на свое тело,собственность и жизнь.