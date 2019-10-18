Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян высказался о медийном скандале между депутатом и телеведущей. По его мнению, Наталья Поклонская выглядит более достойно, чем ее оппонентка.

Член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян высказался о медийномскандале между депутатом и телеведущей. По его мнению, Наталья Поклонская выглядитболее достойно, чем ее оппонентка.По мнению эксперта, парламентарий и Ксения Собчак –противоположности. Он считает, что светскую львицу, очевидно, мало волнует то,что о ней думают другие люди. Совершенно другая ситуация с Натальей Поклонской."Она по своей натуре отличница. Честь и совесть длянее не пустой звук. Обратная история с Собчак, честь и совесть там, судя по еепоступкам и высказываниям, и близко не ночуют", – заявил Манукян в беседе с "Дни.ру".Он уверен, что для телеведущей именно экс-прокурор Крыма является главнымраздражителем, человеком, к которому она никогда не сможет подступиться, и онаэто знает."Пределом мечтаний для Собчак было бы взять интервьюу Поклонской. Их диалог собрал бы многие миллионы просмотров. Однако, скореевсего, этого никогда не случится", – предположил эксперт. По его словам, обеони – сильные фигуры. "Конечно, со знаками плюс и минус, но личности", -добавил Манукян.Он отметил, что каждая из них в душе мечтаетуправлять Россией. "И понимая, что это почти нереально, я все же одной из нихэтого очень желаю однажды достичь. У Собчак сильные черты достались от отца, даи мама ее весьма сильная личность. С родителями я не знаком,но из нашего личного общения я сделал вывод, что у нее очень добрые родители,которые дали ей отличное воспитание, словно она воспитывалась в пансионе или винституте благородных девиц", – высказался Манукян.Эксперт убежден, что если бы у Николая II была такаядочь как , то он бы ею гордился и однажды пожелал бы, чтобыименно она стала его преемницей. "А задатки императрицы, лидера государства у нееесть, можете не сомневаться", – заверил Вадим Манукян.