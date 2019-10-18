Член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян высказался о медийном
скандале между депутатом и телеведущей. По его мнению, Наталья Поклонская выглядит
более достойно, чем ее оппонентка.
Член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян высказался о медийном
скандале между депутатом и телеведущей. По его мнению, Наталья Поклонская выглядит
более достойно, чем ее оппонентка.
По мнению эксперта, парламентарий и Ксения Собчак –
противоположности. Он считает, что светскую львицу, очевидно, мало волнует то,
что о ней думают другие люди. Совершенно другая ситуация с Натальей Поклонской.
"Она по своей натуре отличница. Честь и совесть для
нее не пустой звук. Обратная история с Собчак, честь и совесть там, судя по ее
поступкам и высказываниям, и близко не ночуют", – заявил Манукян в беседе с "Дни.ру".
Он уверен, что для телеведущей именно экс-прокурор Крыма является главным
раздражителем, человеком, к которому она никогда не сможет подступиться, и она
это знает.
"Пределом мечтаний для Собчак было бы взять интервью
у Поклонской. Их диалог собрал бы многие миллионы просмотров. Однако, скорее
всего, этого никогда не случится", – предположил эксперт. По его словам, обе
они – сильные фигуры. "Конечно, со знаками плюс и минус, но личности", -
добавил Манукян.
Он отметил, что каждая из них в душе мечтает
управлять Россией. "И понимая, что это почти нереально, я все же одной из них
этого очень желаю однажды достичь. У Собчак сильные черты достались от отца, да
и мама ее весьма сильная личность. С родителями я не знаком,
но из нашего личного общения я сделал вывод, что у нее очень добрые родители,
которые дали ей отличное воспитание, словно она воспитывалась в пансионе или в
институте благородных девиц", – высказался Манукян.
Эксперт убежден, что если бы у Николая II была такая
дочь как , то он бы ею гордился и однажды пожелал бы, чтобы
именно она стала его преемницей. "А задатки императрицы, лидера государства у нее
есть, можете не сомневаться", – заверил Вадим Манукян.