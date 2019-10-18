Стоимость изъятого оценивается в 6 млн рублей

Во Владимирской области задержали 42-летнего владимирца, причастного к поставкам в регион контрафактного алкоголя. У задержанного изъяли более 25 тонн «палёных» спиртных напитков, сообщают в УМВД России по Владимирской области.В прицепе грузового автомобиля, подготовленного к разгрузке, оперативники обнаружили более 2400 канистр со спиртом, а на складе – свыше 19000 бутылок с этикетками известных производителей вина, водки, виски, мартини и другого алкоголя. Суммарно у задержанного изъяли более 25 тонн «палёного» алкоголя.Эксперты установили, что на бутылки нанесены поддельные акцизы, а содержимое не соответствует нормам ГОСТа. По предварительной оценке, стоимость изъятого алкоголя более 6 млн рублей.«Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 171.1, частью 2 статьи 171. 3, частью 4 статьи 327.1 и УК РФ. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.